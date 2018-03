Anzeige

ES-Zollberg (biz) - Mit den sogenannten Wort-Gottes-Feiern wollen Claudia Ebert, Gemeindereferentin von St. Augustinus, und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter der katholischen Kirchengemeinde Zollberg versuchsweise einmal im Monat eine andere Gottesdienstform anbieten. Die ersten beiden Angebote sind Ebert zufolge sehr gut angenommen worden. Am kommenden Sonntag, 10. Juli, steht die Feier unter dem Gedanken „Du bist ein Segen - gesegnet bist Du“. Die Kinder vom Kindergarten haben zusammen mit ihren Erzieherinnen und der Gemeindereferentin den Gottesdienst vorbereitet. Begonnen wird wieder in einem Kreis im hinteren Teil der Kirche. Dort werden Lieder gesungen und die Lichter in der Feuerschale angezündet. „Über drei Stationen im Kirchenraum erfahren wir ganz sinnlich, was ein Segen sein kann“, beschreibt Ebert dann den weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Im Anschluss an die Wort-Gottes-Feier gibt es dann für alle Interessierten ein Begegnungscafé.

Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag, 10. Juli, beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche St. Augustinus auf dem Zollberg. Still werden, Lichter entzünden, miteinander beten und singen und ein Stück Brot - und damit Liebe und Freundschaft - teilen: Das heißt es nach den Sommerferien dann wieder am 2. Oktober und 20. November.