Anzeige

(red) - Zu einem Gesangsworkshop nur für Männer lädt der junge Chor In.takt der Chorgemeinschaft Köngen am Sonntag, 21. Januar, 10.30 bis 17.30 Uhr, in die Eintrachthalle in Köngen ein. Der Musiktheaterpädagoge Philipp Schulz schult unter dem Motto „Reine Männersache!“ die Stimmen der Sänger und gibt ihnen Tipps für die Chorarbeit. „Es geht darum, die eigene Stimme als ein Instrument zu begreifen und damit zu musizieren“, sagt der Kursleiter. Die Teilnahme kostet 25 Euro.

Anmeldung: Tel. 0 70 24/8 57 64.