Anzeige

Esslingen (daw) - Wer Menschen verständlich ansprechen möchte, ist bei einem Workshop zum Thema „Leichte Sprache“ richtig. Er wird von der katholischen Erwachsenenbildung angeboten und läuft in der ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen. Mancher stöhnt beim Lesen eines Formulars, einer Hausordnung, eines Vertrags, ja schon beim Lesen einer Gebrauchsanweisung: „Das ist doch nicht zu verstehen, was da steht.“ Wenn es für geübte Leser schon ärgerlich ist, so ist das für Menschen mit Beeinträchtigungen schier unmöglich. „Leichte Sprache“ möchte Menschen mit Behinderung helfen, ihr Leben selbstbestimmter zu gestalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops lernen die Grundlagen kennen: theoretische Hintergründe, praktische Beispiele und Übungen. So können die Teilnehmer ihre Texte in „Leichter Sprache“ schreiben und sich verständlicher machen. Kursleiter ist Lothar Plachetka, qualifizierter Referent für „Leichte Sprache“.

Der Workshop ist am Freitag, 8. April, von 16.30 bis 20.30 Uhr und kostet 35 Euro. Eine Anmeldung ist bis spätestens Dienstag, 29. März erforderlich unter E-Mail info(at)keb-Esslingen.de oder aber Tel. 07 11/38 21 74.