ES-Wäldenbronn (adi) - Sie sorgen freiwillig, schnell und professionell für Sicherheit, und sie sind fest in ihrem Stadtteil verankert: Die Männer und Frauen der Abteilung Wäldenbronn der Freiwilligen Feuerwehr Esslingen sind zur Stelle, wenn es gilt, Hilfe zu leisten. Nun wollen sie den Menschen aus dem Esslinger Norden Gelegenheit geben, die Feuerwehr von einer etwas anderen Seite zu erleben: Am Samstag, 28. Januar, findet ab 15 Uhr in der Alten Kelter in Wäldenbronn das traditionelle Winterfeuer statt. Abteilungskommandant Alf-Diddo Karnath und seine Leute bieten eine Bar im Feuerwehrhaus an, es gibt Kaffee und Kuchen, Guggenmusiker sorgen für gute Unterhaltung, der Bürgerausschuss ist mit einem Stand präsent, und es gibt eine Kinderolympiade. Und für alle, die von den räumlichen Problemen der Wäldenbronner Feuerwehr gehört haben, bietet sich auch die Möglichkeit, sich selbst einen Eindruck vor Ort zu verschaffen und mit den Wehrleuten ins Gespräch zu kommen.