Esslingen (biz) - Der Elternbeirat der Herderschule, die GEW im Kreis Esslingen-Nürtingen und der VBE-Kreisverband Esslingen laden zu einem Informations- und Diskussionsabend heute um 18.30 Uhr in die Herderschule, Hindenburgstraße 177, ein. „,Schreiben nach Gehör’ - wie vermitteln wir das Lesen und Schreiben?“ haben die Veranstalter den Abend überschrieben. Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte in einem Brief vom 7. Dezember an die Grundschullehrer den Eindruck erweckt, sie würden die Schüler zu lange nach Gehör schreiben lassen. Experte Ulrich Hecker, stellvertretender Vorsitzender des Grundschulverbands, wird über den Schriftspracherwerb sprechen und zur aktuellen Situation Stellung beziehen. Beim Podiumsgespräch diskutiert er dann unter anderem mit Kerstin Metz vom Institut für Sprachen der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.