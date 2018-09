Anzeige

(red)- Am Donnerstag, 20. Oktober, referiert Michael Kaun, Chefarzt für Hand-, Plastische und Ästhetische Chirurgie, über das Karpaltunnelsyndrom und Co. sowie deren Therapiemöglichkeiten. Der Vortrag in den Konferenzräumen 1 bis 3 des Paracelsus-Krankenhauses Ruit, Hedelfinger Straße 166, beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos sind unter www.kk-es.de erhältlich.