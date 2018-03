Anzeige

(red) - Das Wendlinger Weindorf findet noch bis Sonntag, 6. August, und dann wieder von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. August, statt. Auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz vor dem Rathaus bewirten Ralf Mutzbauer vom Gasthaus „Zum Lamm“ und Michele Natoli von der Pizzeria „Bosslerstube“ die Besucher mit schwäbischen und italienischen Spezialitäten. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Musikprogramm: Heute spielt „Aldo“, morgen treten die „Aspach Buam“ auf und am Sonntag „Otto der Tälesmusikant“. Am Donnerstag, 10. August, unterhält Achim Kilian die Gäste, am 11. August spielen „Vocal 2“ , am 12. August „Melodies“ und am 13. August wieder „Otto der Tälesmusikant“.

Das Wendlinger Weindorf ist donnerstags bis samstags von 18 bis 24 Uhr geöffnet. Sonntags kann von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 24 Uhr gefeiert werden.