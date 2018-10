Anzeige

(dob) - Am Samstag, 20. Dezember, gibt die Stadtkapelle Plochingen ab 19 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Stadthalle Plochingen. Es spielt die Stadtkapelle unter der Leitung von Vichan Molerov, die Jugendkapelle und das Vorstufenorchester. Der musikalische Bogen spannt sich von der Ouvertüre zu „Pique Dame“ von Franz von Suppé über „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock bis hin zur Filmmusik „Mary Poppins“. Im ersten Teil des Konzerts steht die Jugendkapelle mit der Peer Gynt Suite No. 1 von Edvard Grieg und dem Bolero von Maurice Ravel im Mittelpunkt. Saalöffnung ist um 18 Uhr.

Eintrittskarten zu 6 Euro gibt es im Vorverkauf bei allen Aktiven der Stadtkapelle, bei der Plochingen-Info, bei der Volksbank Plochingen (Am Fischbrunnen und Stumpenhof) und bei Raumausstattung Hofbauer. An der Abendkasse kosten die Karten 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.