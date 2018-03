Anzeige

ES-Oberesslingen (red) - Alte und neue, bekannte und unbekannte Lieder aus verschiedenen Epochen und Kulturkreisen hat sich der Esslinger Kammerchor Ex Vocal für sein weihnachtliches Konzert ausgesucht, das am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Oberesslinger Martinskirche in der Schorndorfer Straße 42 beginnt. In anspruchsvollen Chorsätzen erklingen die Melodien mit Texten in deutscher, französischer und englischer Sprache. Zusätzlich bereichert wird das Programm durch Improvisationen der Organistin Angelika Kügele. Die Leitung hat Stefan Hendel. Der Kammerchor Ex Vocal beteiligt sich an der Aktion „Singen Schenken“ des Carus-Verlags und möchte Zuhörer und Sänger zu einem großen Chor verbinden.

Der Eintritt ist frei. Außerdem präsentiert Ex Vocal am 17. Dezember ab 18.30 Uhr auf der Bühne an der Schwan-Apotheke am Marktplatz Auszüge aus seinem Weihnachtsprogramm.