Anzeige

(red) - Am heutigen Dienstag, 8. November, steht ab 14 Uhr im Stadtmuseum in Nürtingen die handwerkliche Kunst des Webens im Mittelpunkt. Schafwolle und Flachs zu verarbeiten waren Kenntnisse, die früher nahezu jeder Haushalt besessen hatte. Angela Wagner-Gnan erzählt Interessantes zur handwerklichen und industriellen Textilproduktion und der Strickmeister Leopold Paydl zeigt das Stricken mit der Strickmaschine. Dazu gibt es im Museum einen stattlichen Handwebstuhl, an dem das Weben gerne ausprobiert werden darf.