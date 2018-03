Anzeige

(red)- Die Trauerbegleitungsgruppe, die das Trauercafé „Regenbogen“ anbietet, organisiert eine Vortragsreihe mit dem Titel „Tod und Trauer“. Die Gruppe hat ihre Wurzeln in den Hospizgruppen Deizisau und Altbach, Plochingen sowie Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald. Der erste Vortrag findet heute um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Michael, Seidenstraße 1, in Reichenbach statt zum Thema „Rat im Todesfall - Ein Abend zu Tod und Bestattung“. Referent ist Rechtsanwalt Volker Stöckmann vom Württembergischen Förderverein für Bestattungs- und Trauerkultur. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von Bestattungshäusern aus der Region statt. Zudem besteht im Anschluss die Möglichkeit, sich an den Infoständen der Bestatter zu informieren.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.