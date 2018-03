Anzeige

(kh) - Die Abteilung Reha-Sport des ASV Aichwald lädt morgen um 19 Uhr ein in die Schurwaldhalle in Schanbach zum Vortrag von André Schneider, Leitender Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Esslingen, über „Vorhofflimmern - Marcumar oder Schirmchen“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.