Anzeige

(red) - Professor Thomas Schimmel geht am Mittwoch, 3. Februar, auf Einladung der Liebenzeller Gemeinschaft Köngen der spannenden Frage über den Ursprung des Universums nach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus (Gustav-Werner-Haus) in Köngen, Gunzenhauser Straße 16. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sein Vortrag führt von den Anfängen des Universums bis zur Feinabstimmung der Naturkonstanten und der Frage nach der so genannten „Dunklen Materie“. Er nimmt jeden mit auf eine Reise von den kleinsten Welten im Inneren der Atome bis hin zu den Weiten des Universums.

Beeindruckende Bilder aus den Tiefen des Kosmos‘ und faszinierende Zahlen lassen die Zuhörer staunen und führen zu der Frage nach dem „Woher“.