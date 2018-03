Anzeige

(red) - Der Fischerverein Wendlingen bietet vom 23. September bis 4. November einen Vorbereitungslehrgang für die staatliche Fischerprüfung am. Die Prüfung findet am Samstag, 18. November, im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen statt. In dem Lehrgang werden Allgemeine Fischkunde, Spezielle Fischkunde, Versorgen und Verwerten von Fischen, Gewässerökologie mit Natur- und Tierschutz, Fischhege, Gesetzeskunde, Gerätekunde und Fangtechniken unterrichtet. Die Gerätekunde wird in Theorie und Praxis vermittelt. Praktische Übungen zum Versorgen und Verwerten der Fische wie das Filetieren und Zubereiten eines Fisches sind ebenfalls Thema. Intensiv werden Themen des Natur- und Tierschutzes vermittelt.

Der detaillierten Terminplan, alle Informationen, Kontaktadresse und das Online-Anmeldeformular sind unter www.fv-wendlingen.de zu finden.