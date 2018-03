Anzeige

(kh) - Eine Tagesfahrt mit drei Wanderungen zu geschützten Sehenswürdigkeiten vor, an und auf der Hechinger Alb veranstaltet die Volkshochschule Kirchheim am Samstag, 23. Mai. Geleitet wird sie von den Landschaftsführern Wolfgang Roser und Reiner Enkelmann. Abfahrt ist um 8 Uhr am Parkplatz Ziegelwasen in Kirchheim. Erste Station sind die Fossilfunde Ofterdinger Schneckenpflaster. Danach führt eine Wanderung durchs Naturschutzgebiet Beurener Heide, eine Wacholderheide. Auf der Alb steigen die Teilnehmer auf die 886 Meter hohe Kuppe des Kornbühls. Außerdem besichtigen sie das Bergsturzgebiet Hirschkopf bei Mössingen, wo sich 1983 am Albtrauf ein riesiger Erdrutsch ereignete. Wanderausrüstung und ein Vesper sind mitzubringen.

Anmeldung unter Tel. 0 70 21/ 97 30 30 oder www.vhskirchheim.de