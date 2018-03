Anzeige

Esslingen (red) - Den Weg des Trinkwassers von der Quelle bis zum Wasserhahn kann man im Juli erleben. Die Vhs Esslingen bietet in Kooperation mit den SWE am Mittwoch, 12. Juli, eine Führung durch den modernen Hochbehälter Burg an. Am Samstag, 15. Juli, wird mit dem Bus zum Wasserwerk Ulm-Langenau gefahren. Dort bereitet die Landeswasserversorgung das Trinkwasser auf, das dann über Fernleitungen bis nach Esslingen transportiert wird. Für die Exkursion nach Ulm-Langenau ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 22. Juni, notwendig. Bei der Besichtigung des Wasserhochbehälters Mitte Juli werden die Teilnehmer vom ehemaligen Geschäftsführer der Stadtwerke Esslingen, Wolfgang Lotz, begleitet. Im Rahmen der Besichtigung erleben die Teilnehmer eine Zeitreise durch die Esslinger Wasserversorgung von der Brunnenwasserversorgung bis zu den heutigen Stadtwerken Esslingen (SWE) als modernes, leistungsfähiges Versorgungsunternehmen. Dabei werden auch aktuelle globale Belange der Wasserversorgung angesprochen und diskutiert.

Infos und Anmeldung: www.vhs-esslingen.de oder Tel. 0711 55021-0.