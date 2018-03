Anzeige

Esslingen (red) - In der Reihe „filmZEITfilm - Kino und Talk am Sonntagabend“ zeigt das Kommunale Kino am 21. Oktober ab 19 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk den Film „Am Ende kommen Touristen“ des Berliner Regisseurs Robert Thalheim, der unseren Umgang mit Auschwitz thematisiert.

Oswie ç im, wie die polnische Stadt heute heißt, ist ein Ort, an dem es schwierig ist, das Richtige zu tun - erst recht für einen jungen Deutschen. Der Berliner Sven ist mit seinem Zivildienst eher zufällig dort gelandet. Er arbeitet ein paar Monate lang in der Jugendbegegnungsstätte Auschwitz. Sven steht in der Spannung zwischen dem alltäglichen Leben in Oswie ç im und der Begegnung mit dem alten Stanislaw Krzeminski, einem ehemaligen Häftling des Vernichtungslagers. Wie gehen wir Deutsche verantwortlich mit der Geschichte des Holocaust um? Wie leben wir mit der Verantwortung, die uns aufgegeben ist? Und wie kann die Würde der Opfer in der Erinnerung bewahrt werden? Das sind Fragen, denen sich der Zeitzeuge Mieciu Langer, ein Überlebender von fünf Konzentrationslagern, an diesem Abend im Gespräch mit dem Journalisten Thomas Moritz Müller stellt.