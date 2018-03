Anzeige

Im Rahmen der Kinder- und Jugendtheater-Wochen lädt der Kulturkreis Ötlingen am 26. Februar zu Michel aus Lönneberga in „Immer dieser Michel“ ein. Das Stück des Blinklichter Theaters wird im evangelischen Gemeindehaus in Ötlingen aufgeführt. Die WLB Esslingen fehlt dieses Jahr natürlich auch nicht. Als besonderes Highlight kommt sie mit dem Stück „Sarma und Joghurt“ direkt in die Klassenzimmer. Zwei Gestalten aus der Zukunft, die keinen Namen, keine unterschiedliche Kleidung, kein unterschiedliches Essen kennen, stellen sich Fragen nach der Vielfalt der Kulturen und Menschen.Am 7. März kommt das Figurentheater FEX mit „Der rote Max“ nach dem Bilderbuch von Eric Battut in die Buchhandlung Schieferle.Für die Jugendlichen ab der 6. Klasse beginnt das Programm am 9. März im Mehrgenerationenhaus Linde mit dem witzigen Theaterstück „Maria - ein Theaterstück über Liebe“. Dazu hat Pro Familia das Theater Q.-rage eingeladen.„Die Olchis“, die wahrscheinlich jedes Kind kennt, kommen am 10. März in das Stadtkino, eine Veranstaltung der Buchhandlung Zimmermann.„Herr Wunderle lernt Englisch“ heißt es am 15. März in die Zehntscheuer in Nabern. Das ist ein zweisprachiges Theaterstück mit Musik.

Schultheater mischt mit

Der bekannte „Pinocchio“, dem seine Nase wächst, sobald er anfängt zu lügen, wird am 19. März auf Einladung des VHS-Kulturrings vom Kammertheater Karlsruhe im Stadtkino aufgeführt.

Darauf folgt am 20. März im Club Bastion „Das Gespenst von Canterville“, eine Koproduktion von Theater Tredeschin aus Stuttgart und dem Knurps Theater Möckmühl. Mit schnellem Rollenwechsel erzählen die drei Schauspieler die skurrile und komische Geschichte.

Die Lesekiste der WLB Esslingen präsentiert am 22. und 23. März in der Stadtbücherei ein Stück von Erich Kästner. In der „Konferenz der Tiere“ treffen sich Tiere, um Pläne für eine friedlichere Welt zu schmieden.

Auch ein Räuber hat sich in die Kinder- und Jugendtheaterwochen verirrt. Jeweils am 27., 28. und 29. März führt die Schule für Sprachbehinderte in der Verbundschule Dettingen den „Räuber Hotzenplotz“ auf.

Am 29. März beendet die Sporttheatergruppe der Alleenschule mit dem Stück „Born to be Wild“ den diesjährigen Szenenwechsel. Mit viel Musik, Schwarzlicht-, Schatten-, Clown- und Zirkustheater bringen die Schüler die Begegnung zwischen den Generationen auf die Bühne.

Nähere Info sowie eine Programmbroschüre gibt es bei den Veranstaltern sowie in der Stadtbücherei, E-Mail buecherei@kirchheim-teck.de, Tel. 070 21/502-403, und beim VHS-Kulturring, E-Mail info(at)vhskirchheim.de, Tel. 070 21/97 30 32. Vorverkauf bei den jeweiligen Veranstaltern.