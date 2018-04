Anzeige

(red) - Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb bietet in Zusammenarbeit mit dem Natur- und Landschaftsführer Oliver Mirkes am Montag, 14. November, von 18.30 bis 21 Uhr zum zweiten Mal eine Vollmondwanderung an. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Breitenstein. Es wird eine Teilnehmergebühr von 15 Euro pro Person erhoben, maximal können zwölf Interessierte mitmachen. Falls vorhanden, Stirnlampe und Fernglas mitbringen.

Anmeldung und Information bei Oliver Mirkes unter Tel. 50 87 33 25 oder per E-Mail an www.wanatu.de