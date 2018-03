Anzeige

(red) - Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb bietet in Zusammenarbeit mit dem Natur- und Landschaftsführer Oliver Mirkes am Donnerstag, 12. Januar von 18 bis 20.30 Uhr, eine Vollmondwan-derung an. Bei dieser Wanderung haben Besucher die Gelegenheit, die Natur in ihrer ursprünglichsten Form zu erleben. Der Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Breitenstein. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Teilnehmer sind gebeten, falls vorhanden, Stirnlampe und Fernglas mitzubringen.

Anmeldung unter Tel. 07 11/508 73 325 oder info(at)wanatu.de