Esslingen (adi) - Unter dem Motto „Ziemlich beste Musikfreunde“ hat das Esslinger Ensemble VoicES ein vielfältiges Programm für Liebhaber klassischer Chor- und Orchestermusik zusammengestellt. Gleich zwei Aufführungen sind geplant: am Sonntag, 19. Juli, in der Aula der Hochschule Esslingen (Flandernstraße 101) und am Sonntag, 26. Juli, ab 18 Uhr in der Musikhochschule Stuttgart (Urbanstraße 25). Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Für dieses ambitionierte Projekt haben sich die VoicES mit dem Projektchor des Liederkranzes Steinenbronn und der Kammerphilharmonie der Universität Stuttgart klangvolle Unterstützung geholt. Auf dem Programm stehen Alexan­der Scriabins 1. Sinfonie in E-Dur, das „Te Deum“ des französischen Komponisten George Bizet sowie Motetten von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die beiden Chöre und das Orchester werden geleitet von den Dirigenten Patrick Bopp, Jan Croonenbroeck und Olivier Pols sowie begleitet von den Solisten Tina Stegemann (Sopran) und Sebastjan Podbregar (Tenor).

Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, natürlich auch im EZ-Haus am Esslinger Marktplatz, sowie im Internet unter www.liederkranz-steinenbronn.de