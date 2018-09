Anzeige

Esslingen (adi) -Mit Mariengesängen aus ganz Europa gestaltet das Esslinger Vocalensemble unter der Leitung von Jens Paulus die Stunde der Kirchenmusik, die am Samstag, 12.März, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys beginnt. Elf Komponisten aus elf verschiedenen Ländern werden vertreten sein - unter anderem Rheinberger, Grieg, Britten, Poulenc und Arvo Pärt. Ihre Werke spiegeln 400 Jahre Musikgeschichte von der Renaissance bis zur Moderne wider - und sie sollen zeigen, dass Musik keine Grenzen kennt. Zum Auftakt erklingt achtstimmig das „Ave Maria“ des Spaniers Tomas Luis de Victoria. Eine gleichnamige Komposition Rossinis wird der Chor mit dem Organisten Andreas Ostheimer interpretieren. Von Benjamin Britten folgt „Rosa Mystica“. Frankreich wird durch Francis Poulencs Motette “„Salve Regina“ repräsentiert. Nach weiteren Stationen endet die musikalische Reise in Estland beim zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärt.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.