Anzeige

(red) - Wenn der Kabarettist Uli Keuler auftritt, sind die Karten schnell vergriffen - das ist seit Jahren so. Am Freitag, 23. Januar, hat sich der Schwabe im H20 in Reichenbach angesagt. Er baut sein Repertoire langsam, aber stetig um.

Es gibt noch Restkarten zu 18,95 Euro bei der Eßlinger Zeitung, Tel. 0711/9310-230