Christoph Sonntag will im H2O zeigen, wie viel in der Verpackung ist.e

(red) - Christoph Sonntag gastiert am Freitag, 29. Januar, 20 Uhr im H2O in Reichenbach. Er trifft in seinem achten Soloprogramm wieder einmal voll und ganz den Nerv der Zeit, versprechen die Veranstalter. Wie viel ist wirklich drin, wenn „viel“ drauf steht? Hält der Inhalt, was die Verpackung verspricht? Alle sind auf der Suche nach wahrem Inhalt. Nach Inhalt, der seinen Verheißungen gerecht wird. „Gegen diesen Trend zündet Sonntag seine Überraschungsbombe“, heißt es in der Ankündigung. Mit exzellenter Verpackung und bestem Inhalt - oder einfach mit 100 Prozent politischem Kabarett, frisch, frech und aktuell, gewürzt mit Philosophie, Witz und Effekten. Der Kabarettist präsentiert auch seine tagespolitischen Beiträge für SWR3.

Karten kosten im Vorverkauf an den bekannten Stellen 18,90 Euro inklusive Gebühren, an der Abendkasse 20 Euro.