(red) - Menschen auf dem Trauerweg sind am Montag, 29. Januar, eingeladen ins Trauercafe „Regenbogen“, unabhängig davon, wie weit der Trauerfall zurück liegt. Es öffnet von 16 bis 18 Uhr im Plochinger Cafe „Steiner am Fluss“ auf dem Bruckenwasen. Geleitet wird das Trauercafe von Mitarbeiterinnen der Trauerbegleitungsgruppe aus Deizisau und Altbach, Plochingen, Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Hospizgruppen.