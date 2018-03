Anzeige

(red) - „Traditional Blues with a unique sound“ ist Anspruch und Vision von Pierre Lacocque, Komponist, Harp-Player und Gründer der Band Mississippi Heat, die morgen um 21 Uhr in der Halle in Reichenbach gastiert. Die Band soll im Vordergrund stehen, die Musik, das gemeinschaftliche Erleben des Blues, nicht die Virtuosität einzelner Musiker. Umso besser, wenn die ganze Band aus Könnern besteht. Traditioneller Blues aus Chicagos goldenen Fünfzigern mit seinen bekannten Protagonisten Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Jimmy Rogers, Big and Little Walter, Sonny Boy Williamson und Junior Wells ist die musikalische Basis der Band. Dazu kommen Neukompositionen, in die Lacocque vielerlei Stilrichtungen und Strömungen des Blues einbringt

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 18 Euro.