Esslingen (daw) - Er ist ein Ort der Ruhe und der Erinnerung - der von einer Mauer umgebene alte jüdische Friedhof in der Unteren Beutau. Der Verein Denk-Zeichen wird das Tor zu diesem schönen Plätzchen im Sommer wieder regelmäßig öffnen und Führungen anbieten. Bei der Eröffnung am Sonntag, 6. Mai, wird auch der Esslinger Rabbiner Yehuda Pushkin dabei sein.Mit einem Schutzbrief des Württembergischen Königs Friedrich I. ausgestattet, ließen sich im Jahr 1806 fünf Familien, die aus dem nahe Tübingen gelegenen Dorf Wankheim stammten, in Esslingen nieder. Um ihre Toten zu bestatten, legten sie ein Jahr später auf einem von der Stadt gekauften Grundstück an der Unteren Beutau/Ecke Turmstraße einen kleinen Friedhof an. Da das Areal schnell zu klein wurde, mussten die Toten immer dichter nebeneinander bestattet werden. Die Gemeinde wollte ihren Friedhof erweitern und bemühte sich bei der Stadt um das Nachbargrundstück - allerdings erfolglos. 1874 musste der Friedhof dann geschlossen werden. Fortan wurden die Toten auf einem eigenen jüdischen Gräberfeld des damals neu eröffneten Ebershaldenfriedhofs bestattet.

Die Nationalsozialisten schändeten 1938 den alten jüdischen Friedhof und missbrauchten ihn als Lagerplatz. Heute erinnern nur noch einige wenige Steine an die 1806 gegründete Gemeinde. Heute wird der alte Friedhof von der Stadt Esslingen gepflegt, „und zwar sehr vorbildlich“, wie Gerhard Voß, Vorsitzender des Vereins Denk-Zeichen, betont. Die Eröffnungsfeier wird Yehuda Pushkin mit Gebeten und einem Beitrag für die neue jüdische Gemeinde gestalten. Für die Kirchen spricht Pastoralreferent Michael Schindler ein Grußwort. Mit Joachim Hahn ist ein ausgewiesener Kenner der jüdischen Geschichte Esslingens dabei.

Der alte jüdische Friedhof wird am Sonntag, 6. Mai, um 14 Uhr erstmals in diesem Jahr geöffnet. Der Verein Denk-Zeichen lädt am 27. Mai, 10. Juni, 8. und 29. Juli, 19. August, 23. September sowie am 7. und 21. Oktober zwischen 14 und 15.30 Uhr zur Besichtigung ein. Männliche Besucher sollten eine Kopfbedeckung tragen.