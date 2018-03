Anzeige

Esslingen (adi) - Der Chor des Theodor-Heuss-Gymnasiums gibt am Samstag, 15. Juli, ein Konzert, das um 11.15 Uhr im Esslinger Münster St. Paul beginnt. Unter der Leitung von Wolfram Bolsinger präsentieren die jungen Sängerinnen und Sänger ein Programm unter dem Motto „Motette meets Gospel“. Zu hören sind die Motette Jesu meine Freude BWV 227 von Johann Sebastian Bach und beliebte Gospels wie „I Will Follow Him“ aus der Kinokomödie „Sister Act“, „Caravan Of Love“ aus „Housemakers“ oder Duke Ellingtons Klassiker „Sing sing sing“. Der Saxofonist Lukas Wögler wird die Motette „Jesu meine Freude“ mit seinen Improvisationen bereichern.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.