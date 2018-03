Anzeige

(red) - Nach dem Motto „sie wünschen - wir spielen“ tritt die Truppe „Kunscht und Krempel“ aus dem Landkreis Esslingen heute ab 20 Uhr in der Seegrasspinnerei in Nürtingen auf. Michael, Eike, Margot und Moderatorin Chris sind in der Kulturkantine zu sehen und fordern die Lachmuskeln des Publikums heraus. Unterstützt werden die Schauspielduellanten von Alper Arici am Klavier. In der Kulturkantine werden Häppchen serviert. Der Erlös geht ans Innenhofprojekt.