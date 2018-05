Anzeige

(rok) - Erstmals haben die Institute für Textil- und Faserforschung in Denkendorf (DITF) die Internationale Textilkonferenz in die Region holen können. Drei deutsche Forschungszentren laden unter dem Titel „Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference“ morgen und übermorgen in der Stuttgarter Liederhalle ein. Vor mehr als 500 Teilnehmern präsentieren Referenten aus dem diesjährigen Partnerland USA neue Technologien und Entwicklungen. Themen sind dabei Hochleistungsfasern, Medizintextilien und Faserverbünde für die Bereiche Automotive, Bau und Architektur. Das Abschlussplenum am Freitag bietet einen Ausblick auf die Zukunft textiler Hilfsstoffe.