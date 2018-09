Anzeige

Kreis Esslingen (red) - Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl im Wahlkreis Esslingen sowie Institutionen laden zu diesen Wahlkampf-Veranstaltungen ein.

Karin Roth (SPD): Ab 9 Uhr steht Karin Roth am Samstag, 5. September, auf dem Markt in Reichenbach für Gespräche zu aktuellen politischen Themen zur Verfügung. Ab 12.30 Uhr können Interessierte die politischen und die kulinarischen Rezepte von ihr in Esslingen auf der Inneren Brücke kennenlernen. Ab 15 Uhr heißt es im Mehrgenerationenhaus in der Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, „Mit Karin Roth im Gespräch“. Am Sonntag, 6. September, ist um 10.30 Uhr am Kleinen Markt in Esslingen Treffpunkt um mit Karin Roth und dem Fahrrad am Neckar entlang zu fahren.