Anzeige

(red) - Über Sammeleinkäufe bietet die Genossenschaft Teckwerke in Kirchheim deutliche Preisvorteile für alle Teilnehmer der neuen Einkaufsgemeinschaft beim Gasbezug und beim Kauf von Elektroautos an. Für Gaskunden liege das Sparpotenzial bei mehreren hundert Euro pro Jahr. Das Angebot der Energiegenossenschaft umfasse neben Strom und Wärmestrom damit nun auch Erd- und Biogas. Bei der Anschaffung von Elektroautos von Renault könne ein Rabatt von 20 Prozent über den Sammeleinkauf erzielt werden. Über diese Sparpotenziale informieren die Teckwerke heute um 19 Uhr in der Stiftsscheuer in Kirchheim, Wider­holtstraße 6-8. Außerdem erhalten Besucher Informationen über die Genossenschaft allgemein, ihre Energieprodukte sowie aktuelle Projekte der lokalen Energiegewinnung sowie Beteiligungsmöglichkeiten.