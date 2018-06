Anzeige

(red) - Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. März, lädt die Muppets-Big-Band des Musikvereins Köngen zu ihrer Swing-Time ein. Zum zehnten Mal verwandelt sie die Zehntscheuer in eine Jazzkneipe. Bandleader Thomas Matrohs hat einen Querschnitt der vergangenen zehn Jahre zusammengestellt, aber auch neue Titel fehlen nicht. Sängerin Annette Martin ist zum fünften Mal mit von der Partie. Das Konzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18.30 Uhr.

Restkarten gibt es an der Abendkasse.