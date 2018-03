Anzeige

ES-Krummenacker (red) - Fans aus der ganzen Welt freuen sich über ein riesiges Fußballfest rund um den Globus. Auch in Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und der Neckarhalde: Sie können einige der 64 WM-Spiele live und unter freiem Himmel in der Nachbarschaft verfolgen. Wie bereits zur WM 2006 und EM 2008 gibt es eine Neuauflage der Südkurve Bregel des CVJM Sulzgries auf dem Bregelgelände oberhalb von Krummenacker. Dort werden auf einer Großleinwand die Spiele übertragen. Für Bewirtung ist gesorgt, Parkplätze sind allerdings nur sehr begrenzt vorhanden. Die Übertragungen findet nach Angaben des Veranstalters bei jedem Wetter statt.

An acht Abenden beziehungsweisen Nachmittagen darf bei hoffentlich herrlichem Sonnenschein, kalten Getränken und Snacks den deutschen Jungs zugejubelt werden. Übertragen werden die Spiele Deutschland - Australien (13. Juni, 20.30 Uhr), Deutschland - Serbien (18. Juni, 13.30 Uhr), Ghana - Deutschland (23. Juni, 20.30 Uhr), das Achtelfinale am 27. Juni ( 16 Uhr), das Viertelfinale (3. Juli, 16 Uhr), sowie die beiden Halbfinale (6. und 7. Juli, jeweils 20.30 Uhr). Am Sonntag, 11. Juli, steht dann ab 20.30 Uhr das Finale an - und wenn dies unter deutscher Beteiligung der Fall sein sollte, dürfte die Südkurve Bregel bis zum letzten Steh- und Sitzplätzchen gefüllt sein.