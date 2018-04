Anzeige

(red) - Viele alte Menschen fallen mit einem problematischen Konsum von Alkohol oder Medikamenten auf oder haben bereits ein abhängiges Verhalten entwickelt. Wie kann man Sucht oder Suchtentwicklungen frühzeitig erkennen? Wie kann man durch eine motivierende Gesprächsführung unterstützend und Mut machend mit betroffenen alten Menschen und ihren Angehörigen sprechen und umgehen? Darum geht es in der Fortbildung am Donnerstag, 9. November, von 9.30 bis 15.30 Uhr in Nürtingen, beim Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen (SOFA). Bei der Fortbildung sind noch Plätze frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Es entsteht ein Unkostenbeitrag in Höhe von 10 Euro.

Zwei Fachfrauen der Psychosozialen Beratungsstelle und des Sozialpsychiatrischen Dienstes für alte Menschen (SOFA) Nürtingen vermitteln hilfreiche Methoden für den Arbeitsalltag und gehen auf die Fragen der Teilnehmer ein.

Anmeldung Landratsamt Esslingen, Beauftragte für Suchtprophylaxe, Elke Klös, Tel. 0711 3902-42571, E-Mail: Kloes.Elke(at)LRA-ES.de