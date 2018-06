Anzeige

Esslingen (adi) - Studierende der Hochschule Esslingen haben sich im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen beschäftigt und eine Ausstellung über die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele erarbeitet. Eröffnet wird die Schau am morgigen Dienstag um 13 und um 16 Uhr. Anschließend sind die Arbeiten bis Freitag, 15. Dezember, bei freiem Eintritt am Campus Flandernstraße 101 im Foyer von Gebäude 1 zu sehen. Die Studienprojektgruppe „Doing Global Justice: International Dimensions of Social Work“ unter der Leitung von Professorin Beatrix Waldenhof hat sich mit den drängenden globalen Herausforderungen und der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation beschäftigt. Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Weltgesellschaft wurden im September 2015 von allen 193 UN-Mitgliedstaaten verabschiedet. Sie sind das Herzstück der Agenda 2030, das die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichermaßen zusammenführt. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Programm „Bildung trifft Entwicklung“ des Entwicklungspolitischen Informationszentrums Reutlingen organisiert, mit dem das Studienprojekt seit 2012 zusammenarbeitet. Konzipiert wurde die Ausstellung „17 Ziele an 17 Orten“ vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg.