(red) - Bereits zum sechsten Mal findet der Schurwälder Stoppelcross am 20. und 21. August in Lichtenwald-Thomashardt statt. Aus einer Laune heraus veranstaltete der motorsportbegeisterte Martin Mayer mit einem kleinen Team 2011 die erste Auflage des Stoppelcross. Von Jahr zu Jahr wuchs die Veranstaltung - die allerdings laut Veranstalter ohne Sponsoren und Helfer nicht möglich wäre. Ein Teil des Erlöses geht stets an wohltätige Zwecke, in diesem Jahr soll er dem Waldkindergarten Lichtenwald und der BMX Abteilung des evangelischen Jugendwerkes zugute kommen, die die Veranstaltung tatkräftig unterstützen. Es starten alle Altersklassen beim Stoppelcross, der jüngste Fahrer ist dieses Mal sechs Jahre alt. Am Samstagabend ab 20 Uhr spielt die Band Sound Express live. Der Eintritt ist kostenlos.