Leinfelden-Echterdingen (red) - Die Bewerber für die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin von Leinfelden-Echterdingen am Sonntag, 12. November, stehen fest. Neben dem Amtsinhaber, Oberbürgermeister Roland Klenk, tritt Claudia Moosmann, Rentnerin und Stadträtin für die Freunde der Filderpiraten an. Eine Kandidatenvorstellung findet am Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, im Großen Saal der Filderhalle Leinfelden statt. Versammlungsleiterin ist die Erste Bürgermeisterin Eva Noller, Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses.