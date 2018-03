Anzeige

(red) - Morgen von 10.30 bis 12.30 Uhr findet in Nellingen in der Volkshochschule an der Halle ein Beratungstermin für alle Sprachkurse statt. Interessierte können sich beraten lassen, welcher Kurs am besten für sie passt. Zudem verraten die Lernberaterinnen Tipps und Tricks zum effektiven Sprachenlernen. Ein zweiter Termin nur für Englisch findet am Montag, 28. September, 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Beratung ist kostenlos.

Weitere Informationen unter volkshochschule(at)ostfildern.de oder unter Tel. 0711/34 04-800.