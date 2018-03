Anzeige

(red) - Der ADFC Nürtingen veranstaltet am Sonntag 13. August, eine Radtour nach Gruorn. Die 80 Kilometer lange sportliche Tour startet um 10 Uhr in Nürtingen am Parkplatz der Firma Heller, Ecke Laiblinsteg/Werastraße. Es geht zunächst entlang des Neckars und ab Neckartenzlingen der Erms folgend über Bad Urach nach Seeburg. Von dort führt die Tour durch die Trailfinger Schlucht zum Ermsursprung und weiter zum ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen. Dort können die Überreste von Gruorn besichtigt werden. Der Ort wurde Anfang des 20. Jahrhundert für den Truppenübungsplatz aufgegeben, nur die Kirche ist geblieben. Die Rückfahrt führt über die Alb vorbei am Römerstein, Grabenstätten, Erkenbrechtsweiler und über die Beurener Steige hinunter nach Nürtingen. Die Teilnahme kostet für Nichtmitglieder 3 Euro. Tourenleiter ist Sven Wolf, Tel. 0 15 77 / 27 92 472.