Anzeige

(red)- Für Frauen nach Brustkrebs und anderen Krebserkrankungen bietet die Familienbildungsarbeit Köngen an fünf Freitagen ab dem 10. März jeweils von 11 bis 12 Uhr Uhr Sport an. Ziel ist, durch körperliche Aktivität die Lebensqualität zu verbessern. Es dient dazu, das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken sowie Spaß und Freude in einer Gruppe mit Gleichbetroffenen zu haben. Die Bewegung in der Krebsnachsorge ist wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlich ausgerichteten Rehabilitation. Der Kurs findet im katholischen Gemeindehaus „Zum guten Hirten“ statt und und wird geleitet von Markus Niepel, Übungsleiter für Präventions- und Rehabilitationssport.

Anmeldung unter Tel. 0 70 24/ 868 789 oder E-Mail: anmeldung(at)fba-koengen.de