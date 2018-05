Anzeige

(red) - In der Volkshochschule in Plattenhardt findet am Freitag, 22. Januar, von 19 bis 21 Uhr ein Abend des Cine Club Hispano mit dem Film „Ocho apellidos vascos“ statt. Zielgruppe dieser speziellen Aufführung sind Filmliebhaber mit Spanischkenntnissen. Gezeigt wird die Originalversion des spanischen Films. Deutsche Untertitel erleichtern aber das Verständnis.

An der Abendkasse kostet der Eintritt drei Euro, ermäßigt zwei Euro (für Getränk und Knabbereien).