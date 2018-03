Anzeige

(red) - Hildegard Ruoff eröffnet am Sonntag, 28. Februar, um 11 Uhr die erste Sonderausstellung im Jahresprogramm der Fritz- und Hildegard-Ruoff-Stiftung. Sie widmet sich Eugen Stammbach und Reinhold Nägele - zwei Künstlern, die in Stuttgart gelebt und gearbeitet haben. Der Stuttgarter Galerist Andreas Henn führt in die Arbeiten ein. Die Sonderausstellung ist bis 17. April in den Räumen der Stiftung in der Schellingstraße 12 in Nürtingen zu sehen: donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr (Ostersonntag, 27. März ist geschlossen). Führungen finden am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr und am Sonntag, 10. April, 15 Uhr statt.