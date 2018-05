Anzeige

(red) - Der Verein Anna - Unterstützung krebskranker Kinder veranstaltet am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Martinskirche in Sielmingen eine Soirée zum Weihnachtsmarkt. Bereits um 15.30 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus seine Tore. Die Veranstaltung ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten.