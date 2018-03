Anzeige

(hir) - Am Sonntag, 16. März, um 17 Uhr findet im kleinen Saal an der Halle in Nellingen eine Soirée mit dem Querflötenensemble Flautento statt. Das ist ein Ensemble aus zehn professionellen Querflötistinnen. Auf dem Programm stehen Originalwerke und Bearbeitungen klassischer Stücke wie Tschaikowskys „Nussknackersuite“. Karten zu 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, an der Konzertkasse. Familien bezahlen 22 Euro.