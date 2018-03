Anzeige

(dob) - Simon Wahl gastiert am Samstag, 1. November, in der Rabenbühne in Bernhausen, Bernhäuser Hauptstraße 22. Beginn ist um 20 Uhr. Wahl ist ein Meister der akustischen Fingerstyle-Gitarre. Schon mit 22 spielte er mit Gitarrengrößen wie Adam Rafferty oder Thomas Leeb auf internationalen Festivals. Bei seinen Eigenkompositionen imitiert er eine ganze Band auf einer Akustikgitarre. Von Balladen bis rockigen Grooves ist alles dabei.

Eintritt: 15 Euro, Reservierung erwünscht unter Tel. 0178 / 932 40 05.