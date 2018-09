Anzeige

Esslingen (red) - Schulanfang mit Montessori-Pädagogik: Die Silcherschule lädt Eltern zukünftiger Erstklässler zum Infoabend am Dienstag, 30. Januar, um 18 Uhr im Zimmer 10 der Silcherschule, Urbanstraße 110, ein. An der Schule wird nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik unterrichtet. Welche Unterschiede zu anderen Schulen bestehen wird erläutert, außerdem erhalten Eltern Informationen und Eindrücke über die pädagogische Arbeit an der Silcherschule.