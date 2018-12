Anzeige

Esslingen (red) - Damit die Existenzgründung kein Sprung ins kalte Wasser wird, ist eine gründliche Planung wichtig. Ist die Geschäftsidee geeignet? Benötige ich einen Geschäftsplan und wenn ja, wie erstellt man diesen? Ist mein Vorhaben rentabel? Welche Möglichkeiten gibt es bei der Krankenversicherung und der Rentenversicherung?

Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Interessierte bei der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen in einer Informationsveranstaltung zur Existenzgründung am Mittwoch, 19. Juli, von 9 bis 12.30 Uhr im IHK-Gebäude in Esslingen, Fabrikstraße 1. Teilnahmekosten: 15 Euro.

Informationen und Anmeldung unter www.stuttgart.ihk.de, Dokument-Nr. 17541633 oder bei Doris Schmid, Tel. 0711 / 39007-8322, Mail: doris.schmid(at)stuttgart.ihk.de.