Anzeige

ES-Mettingen (red) - Sich in Gefahrensituationen richtig verhalten - das lernen Zehn- bis Zwölfjährige bei einem Kursprogramm, das der KSV Esslingen in seiner Sportarena im Auenweg 21 anbietet und das in Zusammenarbeit mit der Polizei erstellt wurde. Der Kurs startet am 17. September und findet viermal montags von 16.30 bis 18 Uhr statt. Für Sieben- bis Neunjährige startet der Kurs am 18. September und findet dienstags von 16.30 bis 18 Uhr statt. Weitere Auskünfte unter Tel. 37 49 40 oder Tel. 31 89 69.