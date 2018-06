Anzeige

(red) - Am Sonntag, 22. Oktober, gibt das Schüler-Sinfonieorchester Filder um 18 Uhr ein Konzert in der Festhalle in Kemnat. Die Dirigenten Siegfried Härer, Claudia Kastl, Rainer Kellmayer und Sandra Niehaves haben mit den jungen Musikern unter anderem die Opernouvertüren zu „Fidelio“ von Ludwig van Beethoven und „Die diebische Elster“ von Gioacchino Rossini einstudiert. Moderne Töne bringen der Latin-Hit Tico-Tico, Werke von Leroy Anderson und die Filmmusik zu „König der Löwen“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.